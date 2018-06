Mergulhadores entram pela 1ª vez no corpo do avião da AirAsia

Mergulhadores indonésios conseguiram entrar pela primeira vez nesta sexta-feira, 23, na fuselagem do Airbus da AirAsia, que caiu no dia 28 no estreito de Karimata, próximo da costa da Ilha de Bornéu.

Eles resgataram seis corpos, levando o total de cadáveres recuperados para 65. Autoridades indonésias dizem que mais corpos foram descobertos, mas estavam em locais de difícil acesso para a equipe de busca.

"Hoje, tiramos seis cadáveres do interior da fuselagem", afirmou o chefe de operações da Agência Nacional de Busca e Resgate, Suryadi Bambang Supriyadi. "Há alguns outros corpos ali, mas sua posição em meio a outros escombros dificulta a ação de nossos mergulhadores."

A AirAsia disse que 155 passageiros estavam a bordo do voo QZ-8501 durante a queda: 138 adultos e 16 crianças, incluindo um recém-nascido. A tripulação contava com dois pilotos e cinco comissários. / AP