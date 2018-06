Mergulhadores não conseguem chegar à fuselagem de avião da AirAsia

Condições desfavoráveis no mar de Java voltaram a impedir mergulhadores da marinha indonésia de se aproximarem de parte da fuselagem do avião da AirAsia que caiu na região há três semanas, segundo autoridades locais. Acredita-se que o destroço seja a cabine da aeronave.

Uma equipe de 15 mergulhadores tentou chegar ao local do destroço para examiná-lo e calcular seu peso, mas falharam devido a fortes correntes marítimas e ondas elevadas, informou neste sábado o diretor de operações da agência nacional de resgate da Indonésia, Suryadi Bambang Supriyadi.

Embarcações indonésias encontraram pelo menos nove grandes destroços do avião, incluindo a fuselagem, que está depositada no fundo do oceano, a uma profundidade de 28 metros. A fuselagem, que tem 30 metros de comprimento, foi localizada na quarta-feira. Desde então, os mergulhadores vêm tentando recuperá-la, mas sem êxito, devido às difíceis condições marítimas.

Autoridades acreditam que os corpos de muitas vítimas do acidente estão no interior da fuselagem. O voo 8501 tinha 162 pessoas a bordo quando caiu no mar, em 28 de dezembro, após decolar de Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, com destino a Cingapura. Por enquanto, foram recuperados apenas 51 corpos. Fonte: Associated Press.