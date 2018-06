Mergulhadores recuperam caixa-preta de avião da AirAsia

Mergulhadores da Indonésia conseguiram, na madrugada desta segunda-feira, recuperar uma das duas caixas-pretas do voo 8501, da companhia aérea AirAsia, que desapareceu no último dia 28 de dezembro com 155 passageiros a bordo e sete tripulantes. Além disso, as coordenadas da segunda caixa-preta e do gravador de voz da cabine de comando dos pilotos já foram identificadas, mas os objetos ainda não foram encontrados, segundo pessoas envolvidas no resgate.

A caixa-preta recuperada será levada para um laboratório onde estão sendo feitas investigações sobre o voo, em Jacarta, na Indonésia. O diretor de operações da agência responsável pelas buscas, Suyadi Bambang Supriyadi, afirmou ainda que os mergulhadores acreditam ter localizado partes do fuselagem da aeronave, onde, suspeita-se, deve haver corpos de passageiros e/ou tripulantes. Porém, ainda não foi possível chegar até os destroços em razão de fortes correntes marítimas.

Desde o início das buscas, especialistas de segurança aérea têm classificado o gravador de dados de voo como a peça mais importante de provas para determinar o que causou o acidente. Caso o gravador não esteja danificado e os investigadores consigam secá-lo e recuperar as informações com sucesso, os dados vão mostrar como todos os principais sistemas de bordo estavam operando ao longo do voo até a energia elétrica ser cortada. As informações iniciais podem ser baixadas e analisadas em questão de dias, se não houver complicações.

A aeronave voava de Surabaya para Cingapura em 28 de dezembro com 162 pessoas a bordo quando caiu no mar de Java, cerca de 160 quilômetros ao largo da costa de Bornéu. Fonte: Dow Jones Newswires.