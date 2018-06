Mergulhadores retiram corpos de balsa na Coreia do Sul Jindo, 19/04/2014 - Mergulhadores removeram os primeiros corpos da balsa que naufragou na costa da Coreia do Sul quase quatro dias atrás com 476 pessoas a bordo, informou a guarda costeira. "Mergulhadores quebraram a janela de uma cabine de passageiros pouco antes da meia-noite e retiraram três corpos", disse uma autoridade à France Press. Fonte: Dow Jones Newswires.