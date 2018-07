Mergulhadores retomam buscas no Costa Concordia

ROMA - Os mergulhadores retomaram as buscas de desaparecidos no navio Costa Concordia após dados indicarem que a embarcação se estabilizou no mar da costa da Toscana, na Itália. Para tornar a entrada e saída da embarcação mais fácil, os mergulhadores fizeram mais buracos por meio de explosões na carcaça do navio, que está de lado perto do porto da ilha Giglio após colidir contra um recife no dia 14 janeiro.

Os mergulhadores procuram por vítimas fatais ou sobreviventes do acidente, embora seja improvável que qualquer uma das 21 pessoas desaparecidas possa estar viva. A busca foi suspensa na sexta-feira após o navio virar, levantando temores que a embarcação poderia mergulhar mais fundo no mar. Também há receios de que o combustível do Costa Concordia possa vazar, poluindo as águas cristalinas da região.

As informações são da Associated Press.