Mergulhadores vasculham cauda de avião da AirAsia em busca por caixas-pretas

Dezenas de mergulhadores entraram no mar de Java, nesta quinta-feira, para vasculhar os destroços de um avião da AirAsia em busca pelas caixas-pretas, que podem revelar a causa da queda da aeronave, informou a agência de busca e resgate da Indonésia.

O voo QZ8501 desapareceu dos radares sobre o norte do mar de Java em 28 de dezembro, com menos da metade de um trajeto de duas horas a partir de segunda maior cidade da Indonésia, Surabaya, para Cingapura. Não houve sobreviventes entre as 162 pessoas a bordo.

A causa do acidente ainda é um mistério, e a esperança de descobrir os motivos está concentrada nas chamadas caixas-pretas, os gravadores de dados de voo e de vozes do cockpit. O avião que caiu era um Airbus A320-200, que transporta os gravadores perto da cauda.

A cauda do avião foi encontrada na quarta-feira no fundo do mar, a cerca de 30 quilômetros da última localização conhecida da aeronave, a uma profundidade de cerca de 28 a 32 metros.

"Depois que encontramos a cauda, o nosso plano é fazer tudo passo a passo", disse Fransiskus Bambang Soelistyo, chefe da agência de busca e resgate, em entrevista coletiva em Jacarta.

"Primeiro, vamos (verificar se) a caixa-preta ainda está no seu lugar, na cauda, ou se desprendeu", acrescentou.

Mais de 80 mergulhadores estão em navios nos arredores do local onde foi encontrada a cauda e começaram a vasculhar o local às 6h45 (horário local), com visibilidade baixa e fortes correntes que seguem prejudicando os esforços, acrescentou Soelistyo.