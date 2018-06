Merkel chega à Grécia na 1ª visita desde início da crise

Mais de 7 mil policiais foram mobilizados em Atenas para isolar parques e outras partes da cidade numa tentativa de manter os manifestantes afastados da líder alemã, que vai se reunir hoje com o primeiro-ministro grego, o conservador Antonis Samaras.

Muitos dos principais líderes europeus têm evitado fazer viagens oficiais à Grécia e o risco de uma recepção hostil, num país mergulhado na recessão há anos e que luta para cumprir os duros termos do seu pacote de resgate internacional, no valor de 173 bilhões de euros.

Merkel, no entanto, aceitou o convite de Samaras, apesar da falha de Atenas em cumprir medidas de austeridade impostas pela troica de credores internacionais, que incluem a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional.

A Grécia tem dependido de ajuda externa desde maio de 2010. Para obter os empréstimos, Atenas se comprometeu a implementar uma série de cortes de gastos e aumentos de impostos, além de elevar a idade mínima para aposentadoria e facilitar a demissão de trabalhadores no setor privado.

Atenas, porém, precisará aprovar medidas adicionais, totalizando 13,5 bilhões de euros, nos próximos dois anos para se qualificar para a próxima tranche da ajuda, sem a qual o governo ficará sem recursos no mês que vem.

Além de Samaras, Merkel encontrará também o presidente da Grécia, Karolas Papoulias, e representantes de empresas alemãs que operam no país. As informações são da Associated Press.