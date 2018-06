Merkel se pronuncia e diz ser 'necessário' ataque dos EUA à Síria

A chanceler alemã, Angela Merkel, classificou a ação militar conjunta de Estados Unidos, Reino Unido e França, contra a Síria, como "necessária". A medida veio como resposta ao ataque químico contra civis registrado há oito dias nas imediações de Damasco.

Merkel disse em comunicado que a Alemanha apoia os países que fizeram a intervenção no regime de Bashar al-Assad, em comunhão com a responsabilidade por parte dessas nações como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A primeira-ministra afirmou que os "devidos passos diplomáticos serão tomados" para garantir a convenção internacional que proíbe o uso de armas químicas.

+++ ‘É o pior momento desde a Crise dos Mísseis’, diz especialista em Rússia e EUA

"A ação militar foi necessária para garantir a vigência da proibição do uso de armas químicas e para advertir o regime sirio frente a novas violações do acordo internacional", assegurou Merkel.

Críticas

"O regime sirio já tem histórico de usar armas químicas contra seu próprio povo", lamentou Merkel. A chanceler alemã criticou a atuação da Rússia, principal aliado do governo sírio, em relação ao caso.

+++ The Economist: Conflito sírio se agravou após debacle do Estado Islâmico

"Pela enésima vez", disse Merkel, a Rússia usou sua capacidade de veto como conselheira da ONU para "impedir uma investigação independente" sobre a ocorrência em Damasco á pouco mais de uma semana. /EFE