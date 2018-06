Merkel começa a se afastar do centro

Para Angela Merkel, ser considerada a Personalidade do Ano pela revista Time será um pequeno consolo face à perspectiva de algo próximo a uma revolta na conferência do seu partido na próxima semana.

A ala juvenil da UDC (União Democrata Cristã) deve propor um limite de refugiados autorizados a entrar no país e, segundo uma estimativa aproximada, 40% dos delegados apoiarão a proposta.

Durante 10 anos, Merkel e a Alemanha se tornaram o centro da Europa, política, econômica, diplomática e ideologicamente. A política europeia em torno dela vem se afastando do velho centro, com seus componentes democráticos cristãos, sociais e liberais, e seguindo na direção de partidos mais ou menos xenófobos, descritos pelo rótulo mais amplo de “populistas”.

O tabloide alemão Bild recentemente publicou um mapa intitulado “vizinhos de direita da Alemanha”, mostrando o poder central da Europa cercado não por alianças hostis, mas por países com partidos de direita no governo ou que estão avançando, como Polônia, Áustria, França e Bélgica.

Na Alemanha, o centro tem se mantido. Mas como observou o Bild, a Alternativa para a Alemanha (AfD) subiu 8%. O partido une cada vez mais os problemas da Europa e da imigração, especialmente aquela que pode ser catalogada como a que traz estrangeiros muçulmanos para a nação. E este é o problema. Não tivesse Merkel autorizado a chegada de quase um milhão de refugiados e imigrantes em um ano (950 mil, segundo dados oficiais), ela ainda seria a imperatriz indiscutível da Alemanha e da Europa. Mesmo que esta entrada em massa de imigrantes tivesse sido resultado de um erro de cálculo, ainda assim Merkel produziu um dos momentos mais magníficos da história alemã. Os alemães aplaudiram a chegada dos refugiados nas estações ferroviárias, ajudaram e continuam a ajudar as novas levas de imigrantes. Ao mesmo tempo, na terra da liberdade, Donald Trump fala sobre parar com toda a imigração muçulmana.

Agora é compreensível que os alemães comuns digam: “basta, não podemos arcar com tudo isto”. Quase um milhão de pessoas chegaram em um ano num país de pouco mais de 80 milhões de habitantes.

Mesmo um Estado rico e bem organizado como a Alemanha começa a vir abaixo sob pressão. Para diminuir o fluxo de refugiados, toda a Europa tem de trabalhar para combater os traficantes que conduzem famílias inteiras para a morte no mar, oferecer instalações para refugiados em países próximos da Síria, melhorar a gestão do fluxo migratório no sudeste europeu e se esforçar não apenas para punir o Estado Islâmico pelos ataques em Paris, mas para acabar com a guerra.

Merkel tranquilizou as pessoas no sentido de que os fluxos de imigração estão sob controle e conduziu a sociedade alemã a uma integração cívica, econômica e cultural sem precedentes. Se for bem sucedida ela não só merece ser a Personalidade do Ano, mas deveria receber o prêmio Nobel da Paz. /TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO