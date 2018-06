Merkel compara Ucrânia a regime bielo-russo A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, fez nesta quinta-feira uma comparação entre a Ucrânia e a Bielo-Rússia, ao dizer que os povos nos dois países ainda vivem sob a ditadura e a repressão. As duras palavras de Merkel, proferidas contra o presidente ucraniano Viktor Yanukovich no Parlamento alemão, foram faladas no contexto do aumento das pressões alemãs para garantir que a ex-premiê ucraniana Yulia Timoshenko receba um tratamento médico adequado. Yulia foi condenada a sete anos de prisão e denunciou maus tratos. A chancelaria ucraniana não quis comentar as declarações de Merkel.