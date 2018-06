Merkel debate com Hollande União Europeia pós-Brexit

O presidente da França, François Hollande, e a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, traçaram nesta quinta-feira, 15, em Paris, a proposta comum de um mapa do caminho para a União Europeia (UE) após a saída do Reino Unido do bloco.

A reunião bilateral foi realizada no Palácio do Eliseu na véspera da cúpula de 27 chefes de Estado e de governo que será realizada em Bratislava, na Eslováquia, para discutir as consequências do “Brexit”. No acordo estão investimentos na economia digital para combater o desemprego, além de reforço das políticas de segurança nas fronteiras.

O mapa do caminho é uma proposta franco-alemã que será levada aos demais líderes políticos do bloco para discussão nos próximos meses. O objetivo é estabelecer três eixos maiores que orientarão a integração europeia nos próximos anos, de forma a enfrentar o risco de desintegração do bloco.

Uma das prioridades é a aceleração do crescimento e a redução do índice de 8% de desemprego. “A Europa deve ter um grande projeto para que possamos ser mais fortes juntos”, afirmou o presidente francês, em pronunciamento ao lado da chanceler.

O segundo eixo de investimentos será a segurança interna. Confrontado pela crise migratória e pelo terrorismo, patrocinado pelo grupo jihadista Estado Islâmico, François Hollande vem insistindo no reforço das fronteiras, com a criação de uma Guarda de Fronteiras e uma Guarda Costeira comuns.

O terceiro ponto é o reforço da integração em educação, pesquisa e cultura, como o sistema de intercâmbios Erasmus, que promove troca entre países. A convicção de Hollande e Merkel é de que o programa reflete “valores europeus” e precisa ser ampliado.