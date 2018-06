Merkel defende envio de armas alemãs ao Iraque A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu neste domingo a decisão do governo de Berlim de fornecer armas para as forças do Iraque que lutam contra militantes do Estado Islâmico. Segundo Merkel, a Alemanha não pode ver um "genocídio" acontecer e deve ajudar aqueles que lutam contra o grupo extremista.