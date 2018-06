Merkel diz que coalizão será mantida por margem estreita

"Temos as melhores chances de atingir nosso objetivo, ou seja, manter a coalizão cristã-liberal, mas é verdade também que será por uma margem bem, bem apertada - como normalmente acontece em eleições gerais", disse Merkel.

A expectativa é de que o bloco CDU/CSU, de Merkel, conquiste a maior parte dos votos nas eleições marcadas para 22 de setembro, mas pesquisas indicam que o FDP poderá ter dificuldade para assegurar os 5% de votos necessários para integrar o Parlamento.

A sondagem mais recente da ZDF Politbarometer mostra o grupo de Merkel com 41% dos votos e o FDP com exatos 5%. Já o apoio ao Partido Social-Democrata (SPD), de oposição, caiu dois pontos porcentuais em relação à semana passada, para 25%, enquanto o do Partido Verde recuou um ponto, para 13%.

Também neste sábado, 17, o jornal alemão Frankfurter Rundschau publicou que o número de filiados ao SPD atingiu 472.469 no final de junho, ultrapassando o da CDU, que tinha 469.575 partidários. Fonte: Dow Jones Newswires.