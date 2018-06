Merkel diz que Facebook precisa fazer mais contra publicações racistas

BERLIM - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediu ao Facebook que faça mais para combater publicações racistas e de ódio, em declarações publicadas em um jornal local nesta sexta-feira.

A Alemanha aguarda a chegada de um número recorde de refugiados neste ano. Políticos e celebridades têm expressado preocupação com uma maior ocorrência de comentários xenofóbicos em alemão no Facebook e em outras redes sociais, motivados pela crise de refugiados.

"Quando pessoas provocam a sedição em redes sociais usando seu verdadeiro nome, não é apenas o Estado que tem de agir, mas também o Facebook como companhia deve fazer algo contra esses comentários", disse Merkel ao jornal local Rheinische Post.

Ela disse que o Facebook já possuía o código de ética necessário, mas havia pouca fiscalização e controle. "As regras precisam ser implementadas", disse Merkel.

O jornal Rheinische Post é publicado no Estado mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestfália, que está sendo obrigada a receber cerca de 20% de todos os refugiados que chegam ao país.

No mês passado, o ministro da Justiça, Heiko Maas, acusou o Facebook de fazer muito pouco para conter o racismo e o ódio nas publicações.

Uma porta-voz do Facebook disse que a companhia considerava com seriedade as preocupações de Maas e a empresa tinha interesse em se reunir com o ministro./ REUTERS