Merkel diz que prefere novas eleições a governo de minoria

BERLIM - A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta segunda-feira, 20, que prefere enfrentar eleições antecipadas a participar de um governo de minoria marcado pela instabilidade. As declarações da líder alemã foram dadas após o Partido Liberal (FDP) ter desistido de formar uma coalizão com os democrata-cristãos e os verdes.

+Negociações para formar governo na Alemanha são adiadas por falta de acordo

“Um governo de minoria não está nos meus planos”, disse Merkel. “Estou certa de que novas eleições seriam o melhor caminho. Quero um governo estável e estamos tomando as providências para isso.”

A chanceler se reuniu pela tarde com o presidente alemão Frank-Walter Steinmeir para tentar pôr um fim à crise política.

Merkel ainda disse não ver motivo para renunciar ao cargo após o fracasso das negociações para coalizão, acrescentando que o seu bloco conservador entrará na eleição mais unificado que antes.

Ela disse à emissora alemã ZDF estar pronta para servir mais quatro anos como chanceler alemã, citando a importância de enviar sinal de estabilidade para o país, a Europa e o mundo.

Perguntada sobre a possibilidade de outra “grande coalizão” com o Social Democratas, a chanceler disse que aguardaria para ver a resposta de seu partido, após conversas com o presidente Frank-Walter Steinmeier na quarta-feira.

Mas ela ressaltou que qualquer demanda de intervir não seria um bom começo para formar nova coalizão. Finalmente, a chanceler citu desapontamente com a decisão do pró-empresariado Democratas Livres de sair do grupo, mas completou não esperar que o partido invertesse o curso. / REUTERS