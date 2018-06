Merkel e Hollande concordam sobre resposta à Síria O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deve assumir responsabilidade pela reposta internacional ao ataque com armas químicas na Síria, concordaram os líderes da Alemanha e da França em uma conversa por telefone nesta quinta-feira. As informações foram concedidas pelo porta-voz do governo de Berlin, Steffen Seibert.