Merkel e Hollande prometem proteger a zona do euro

O comunicado foi publicado país uma conversa por telefone entre eles, o que confirmou relatos da imprensa francesa divulgados no começo do dia sobre um telefonema entre os dois líderes hoje. As declarações surgiram meio à crescente pressão na Alemanha para que a Grécia saia da zona do euro e às expectativas de que possa haver uma ação coordenada entre os membros da zona do euro e o Banco Central Europeu (BCE) para apoiar Espanha e Itália.

Merkel e Hollande disseram que os países membros e as instituições europeias precisam cumprir a responsabilidade em suas áreas de competência. As autoridades também afirmaram que é necessário que os Estados implementem rapidamente as decisões tomadas na cúpula de líderes da UE realizada no fim de junho. As informações são da Dow Jones