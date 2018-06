Merkel e Poroshenko discutem situação na Ucrânia A chanceler alemã, Angela Merkel, conversou por telefone com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, nesta quinta-feira sobre a situação na Ucrânia, informou a porta-voz do governo da Alemanha. Merkel e Poroshenko falaram sobre os indícios de que os separatistas no leste ucraniano estariam bloqueando o acesso de investigadores internacionais ao local da queda do voo MH17, da Malaysia Airlines.