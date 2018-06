Merkel e Putin discutem situação da Ucrânia por telefone

O escritório informou também que a conversa se concentrou nas preparações para uma reunião de chanceleres da Rússia, Ucrânia, dos Estados Unidos e da União Europeia programada para quinta-feira em Genebra.

Mais cedo, forças ucranianas entraram em confronto com homens armados em um pequeno aeroporto depois que o presidente interino do país, Oleksandr Turchynov, anunciou uma "operação antiterrorismo" contra os insurgentes armados pró-Rússia que haviam tomado o controle de vários prédios no leste do país. Fonte: Associated Press.