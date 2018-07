Merkel e Sarkozy pedem liberdade de Gilad Shalit, diz imprensa israelense

BERLIM - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, Nicolas Sarkozy, divulgaram nesta sexta-feira, 17, um comunicado pedindo a libertação do soldado israelense Gilad Shalit, capturado pelo Hamas há quase cinco anos. A informação é da imprensa israelense.

De acordo com o Yediot Aharonot, Merkel disse, depois de um encontro em Berlim com o presidente francês, "estamos anunciando que esse é um assunto muito importante", em referência às negociações para a libertação do soldado, que tem também cidadania francesa.

O jornal Haaretz classificou a medida de "incomum", por ter sido discutido em um encontro entre os dois líderes europeus que deveria servir para debater a crise financeira na Grécia.

Embora tanto Merkel como Sarkozy tenham feito apelos no passado para que o Hamas soltasse o soldado, esta é a primeira vez que ambos tocam no assunto de forma conjunta, segundo o Haaretz.

Retomada de negociações

Ainda de acordo com o jornal israelense, há informações no mundo árabe a respeito de novas tentativas de retomar as negociações entre Israel e o Hamas para garantir a liberdade do militar. O governo em Jerusalém, por outro lado, tem evitado comentar o assunto, diz o Haaretz.