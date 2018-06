Merkel elogia reformas na Grécia em visita a Atenas A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, elogiou as reformas na Grécia durante visita a Atenas nesta sexta-feira. A visita de Merkel ocorreu um dia após o país voltar aos mercados de dívida depois de quatro anos, com a venda de 3 bilhões de euros (US$ 4,17 bilhões) em bônus, que recebeu forte demanda dos investidores.