Merkel enfrenta teste nas urnas em Estado alemão

Tradicionalmente uma região de mineração do carvão e da indústria siderúrgica, que incluiu a maior parte do Vale do Ruhr, o Estado no oeste da Alemanha responde por 20% da economia alemã, segundo o The Wall Street Journal.

Por causa do peso político e econômico da Renânia do Norte-Westfália, suas eleições estaduais são consideradas uma tendência do que acontecerá nas eleições nacionais. É por isso que o SPD espera que o sufrágio deste domingo permita ao partido capitalizar o sentimento anti-Merkel (chanceler alemã, Angela Merkel), que levou a esquerda de volta ao poder na França e alterou o balanço político na Grécia na semana passada. As informações são da Dow Jones.