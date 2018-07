Merkel espera que novo governo grego honre obrigações A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse esperar que os gregos elejam um novo governo que cumpra os compromissos do país com credores internacionais na eleição de amanhã. A votação acontece em meio a temores de que a Grécia pode ser forçada a deixar a zona do euro, caso rejeite as rigorosas medidas de austeridade e reformas estruturais exigidas em troca de empréstimos por parte de outros países europeus e do Fundo Monetário Internacional (FMI).