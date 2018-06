Merkel exige endividamento zero até 2015

Merkel admitiu que a sua orientação e a da sua coalização - União Social Cristã (CSU) e União Democrata Cristã (CDU) - é mais pró-mercado e precisa fazer concessões para o SPD. Ela ainda defendeu a aliança como "a melhor opção para a economia alemã".

A chanceler disse que os conservadores terão de aceitar a demanda do SPD, que exige um salário mínimo nacional. Segundo Merkel, a aliança CDU/CSU fará "tudo o que for possível" para moldar um salário mínimo de uma maneira que os empregos não sejam afetados.

Durante o discurso, a primeira-ministra da Alemanha rejeitou novamente as críticas dos Estados Unidos e União Europeia sobre os elevados níveis de superávit comercial do país. Ela argumentou que as fortes exportações alemães não são devido aos baixos salários. "É um conto de fadas que os trabalhadores do setor de exportações são mal pagos", afirmou.

O partido de Merkel também insiste durante as negociações da coalização para que não haja aumento de impostos no novo governo, com o objetivo de não prejudicar futuros investimentos e gastos dos consumidores. A orientação vai em confronto ao esperado pelo SPD, que planeja bilhões de dólares em gastos extras.

A chanceler também se mostrou otimista sobre a crise na zona do euro e disse que Irlanda e Espanha estão no caminho certo para ter êxito com os seus programas, enquanto Portugal "está em muito, muito bom caminho".

Acordo

Os partidos já chegaram a um acordo sobre a regulação do mercado financeiro e também sobre as metas orçamentárias para o próximo governo. Medidas como o combate à especulação e aumento da resiliência do mercado estão em consenso entre os partidos.

As partes também concordam em proteger tipos especiais de credores, como pequenos bancos privados, caixas econômicos e caixas de promoção. A Fiscalização Financeira da Alemanha será requisitada para garantir que essas instituições sejam respeitadas, já que o Banco Central Europeu (BCE) assume como supervisor em 2014.

"Os pontos críticos ainda estão por vir", destacou o secretário geral do CSU, Alexander Dobrindt. Já Andrea Nahles, do partido de centro-esquerda PSD está otimista no acordo, mas disse que "o nervosismo aumentou". Fonte: Dow Jones Newswires.