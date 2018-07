Merkel exige que Grécia cumpra compromissos A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, parabenizou neste domingo o líder do partido conservador grego Nova Democracia pela vitória nas eleições de hoje, informou o governo alemão por meio de nota. Numa conversa por telefone pouco antes de embarcar para a localidade mexicana de Los Cabos para a reunião do Grupo dos 20 (G-20, que reúne as nações mais industrializadas e as principais potências emergentes do mundo), Merkel parabenizou Antonis Samaras "ao mesmo tempo em que disse esperar que a Grécia cumpra seus compromissos com a Europa". As informações são da Dow Jones.