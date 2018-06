Merkel fratura bacia em acidente de esqui

BERLIM - A chanceler alemã, Angela Merkel, fraturou a bacia em um acidente de esqui cross-country e cancelou compromissos políticos justamente no momento em que mais precisa acomodar sua instável coalizão de governo. O porta-voz da líder, Steffen Seibert, informou nesta segunda-feira, 6, que, durante sua viagem de Natal ao Alpes Suíços, Merkel sofreu “uma contusão grave associada a uma fratura incompleta no anel pélvico posterior esquerdo”. O período de repouso da chanceler deverá durar três semanas e a orientação é para que ela fique deitada. Uma visita de Merkel à capital polonesa, Varsóvia, prevista para a quarta-feira, foi cancelada – assim como uma reunião de seu partido na sexta.

Com muletas, Merkel presidirá uma reunião do Conselho de Ministros amanhã. O porta-voz afirmou que o acidente ocorreu “em baixa velocidade”. A princípio, acreditou-se que ela havia sofrido uma lesão leve, mas, sexta-feira, já em Berlim, Merkel foi levada ao hospital, onde a fratura foi detectada.

Na semana passada, o fim das restrições a romenos e búlgaros para entrar no mercado de trabalho da União Europeia fez os conservadores na Bavária pedirem uma limitação do acesso dos imigrantes a certos serviços sociais. A proposta foi rejeitada com firmeza pelos social-democratas, dividindo a recém-formada coalizão. / REUTERS, EFE e AP