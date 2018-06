Merkel: há muitos indícios de que MH17 foi abatido A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta sexta-feira que o voo MH17, da Malaysian Airlines, parece ter sido abatido. Merkel também pediu um cessar-fogo imediato na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, para esclarecer as causas do incidente.