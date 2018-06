Merkel luta contra o anti-semitismo na Alemanha

Suas declarações acontecem após recentes protestos no país contra o conflito na Faixa de Gaza terem se transformado em ações anti-semitas, com sinagogas e judeus sendo atacados. Alguns manifestantes defenderam que os judeus deveriam ser mandados a câmaras de gás.

Merkel destacou que a segurança dos judeus continua sendo uma prioridade para a Alemanha, 75 anos depois do início da Segunda Guerra Mundial, que resultou na morte de seis milhões de judeus. Ela expressou preocupação com a necessidade de proteção policial para instituições judaicas. "Precisamos coibir todos os sinais de anti-semitismo", afirmou. Fonte: Associated Press