Merkel mantém estreita liderança em pesquisa eleitoral

Realizada entre 27 de agosto e 2 de setembro pelo instituto Forsa para a revista Stern, a pesquisa mostrou que o apoio ao Partido Social-Democrata (SPD), da oposição, subiu para 23%, de 22%. Já o apoio aos democratas-cristãos de Merkel caiu um ponto para 40%. A eleição geral deve ocorrer em 22 de setembro.

Apesar da ligeira queda no apoio aos democratas-cristãos, Merkel ainda é mais popular entre a maioria dos alemães, em comparação com Peer Steinbrueck. A pesquisa mostrou que o índice de popularidade da chanceler caiu um ponto porcentual, para 55%, mas isso é mais que o dobro dos 23% de apoio a Steinbrueck.

"O apoio a Steinbrueck e ao SPD aumentou ligeiramente um dia após o debate", disse Manfred Guellner do instituto Forsa. "Se estes efeitos serão sustentáveis, só será revelado nas nossas pesquisas no decorrer dessa semana."

O Partido Liberal Democrata (FDP), parceiro na coalizão de centro-direita do governo, manteve o seu nível de apoio em 5%. Se a eleição fosse realizada hoje, a coalizão de Merkel ganharia com uma pequena maioria.

Os partidos de centro-esquerda tiveram um apoio combinado de 43%, com apoio aos Verdes em 11% e com queda de um ponto porcentual para a Esquerda, para 9%, de acordo com Forsa. Fonte: Dow Jones Newswires.