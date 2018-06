Merkel mantém preferência entre eleitores alemães

A pesquisa mostrou que o debate na televisão realizado no domingo passado entre Merkel e seu principal adversário, Peer Steinbrueck, de centro-esquerda resultou em poucas mudanças no sentimento do eleitor em relação ao voto.

Na pesquisa realizada pela Forschungsgruppe Wahlen, o apoio combinado à coalizão de Merkel tem 47% das intenções de voto, taxa inalterada em relação à pesquisa anterior.

Os outros partidos atualmente com representantes no Parlamento - SPD, os verdes e partido de esquerda - perderam um ponto e estão com 44%.

O partido de Steinbrueck, SPD, manteve os 26% anteriores, os verdes perderam dois pontos e estão com 10% das intenções de voto e os esquerdistas ganharam um ponto e estão com 8%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de setembro com 1.296 pessoas. As eleições na Alemanha estão marcadas para o dia 22 de setembro.