Merkel mantém vantagem sobre rivais em intenção de votos

FRANKFURT - A pequena vantagem que o atual governo da chanceler alemã, Angela Merkel, possui em relação aos partidos rivais de centro-esquerda foi mantida em um ponto porcentual nesta semana, segundo uma pesquisa do instituto Forsa para a revista Stern e para a emissora RTL. As eleições na Alemanha devem ocorrer no dia 22 de setembro.

O levantamento mostrou que a União democrata-cristã (CDU), de Merkel, e a União Social-Cristã da Baviera (CSU) ainda possuem 40% do apoio dos eleitores, enquanto o Partido Democrático Liberal (FDP) permaneceu com 5% pela oitava semana seguida.

Apoio ao Partido Social-Democrata (SDP) manteve-se inalterado em 23% na semana, enquanto os Verdes perderam um ponto porcentual, caindo para 13%. O partido A Esquerda ganhou um ponto porcentual e avançou para 8%. O levantamento foi feito com 2.500 eleitores entre os dias 6 de agosto e 12 agosto.

O apoio total de 45% para o atual governo continua um pouco superior à intenção de votos de 44% para os partidos de centro-esquerda./ DOW JONES