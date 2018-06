Merkel não teria maioria se eleições fossem hoje

Na pesquisa realizada pelo instituto Infratest, o apoio combinado para a coalizão entre a União Democrata Cristã (CDU) e a União Social Cristã (CSU), além do apoio ao Partido Liberal Democrata (FDP), ficou em 45%, inalterado em relação ao último levantamento do instituto.

Os outros partidos com representação atualmente no Parlamento - o Partido Social Democrata (SDP), o Partido Verde e o partido A Esquerda - receberam 47% de apoio, com alta de um ponto porcentual.

Questionados sobre o partido em que votariam se as eleições ocorressem neste domingo, 41% dos entrevistados apoiaram a coalizão de Merkel, mesma porcentagem da pesquisa anterior. O apoio ao FDP ficou inalterado em 4% e, portanto, abaixo do mínimo de 5% exigido para representação no Parlamento. O SPD subiu um ponto, para 27% das intenções de voto, o Partido Verde continuou com 14% e A Esquerda também permaneceu com 6%. Já o recém-criado Alternativa para a Alemanha (AfD), que defende a saída do país da zona do euro, recebeu somente 2% das intenções de voto, também abaixo do nível mínimo de 5%.

Uma vez que os principais partidos excluíram a possibilidade de uma coalizão com o partido A Esquerda, os resultados permitiriam que a coalizão de Merkel se juntasse somente ao SPD ou ao Partido Verde. No entanto, como a fase mais intensa da campanha eleitoral ainda não começou, podem haver mudanças significativas nas intenções de voto até o pleito de 22 de setembro.

A pesquisa foi realizada com 1.008 pessoas entre os dias 21 e 22 de maio. As informações são da Market News International.