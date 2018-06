Merkel parabeniza Hollande por vitória na França A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, telefonou ao recém eleito presidente francês, o socialista François Hollande, para parabenizá-lo pelo resultado do pleito e convidá-lo a visitar Berlim, informou um assessor de Hollande. As informações foram confirmadas pela Alemanha. Merkel teria destacado ainda a importância do relacionamento entre os dois países.