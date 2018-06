Merkel pede que alemães não sejam enganados pela extrema direita

"Existe liberdade de reunião na Alemanha, mas não há espaço para mentiras e incitação contra pessoas que vêm a nós de outros países", afirmou Merkel. "Todos (que participam) precisam tomar cuidado para não serem usados pelos organizadores do evento."

Um grupo que se autodenomina Europeus Patrióticos Contra a Islamização do Ocidente (Pegida, na sigla em inglês) tem organizado manifestações semanais em Dresden, no leste da Alemanha. Os protestos estão crescendo em tamanho e chegaram a reunir 10 mil pessoas na semana passada. O protesto marcado para esta semana deve ser ainda maior.

Embora os organizadores afirmem que lutam apenas contra o extremismo, e não contra os imigrantes muçulmanos na Europa, as reuniões têm recebido apoio de grupos neonazistas e de extrema direita, aumentando a preocupação sobre o crescimento do sentimento xenófobo no país.