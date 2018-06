Merkel pede que Europa aja contra violência no Egito A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediu neste domingo, 18, que as autoridades da Europa ajam em conjunto nos esforços para parar com a escalada da violência no Egito. "Vamos avaliar, novamente, a situação no Egito. Devemos ter um encontro de ministros de Relações Exteriores na próxima semana e devemos agir em conjunto, dando os mesmos passos", disse, em entrevista ao canal de TV ZDF. Uma possível medida seria parar com todo o fornecimento de armas ao Egito, disse.