Merkel rechaça reunião com candidato socialista francês

Hollande "pediu para se reunir com Merkel por uma questão de cortesia. Ela disse que não queria. Ele replicou que deixou isso anotado", disse Aubry em entrevista à televisão francesa. Hollande disse que, se eleito em maio, renegociará com líderes europeus o tratado acertado por eles em dezembro, o qual fixa critérios estritos para equilibrar as finanças públicas e os orçamentos dos países.

O tratado, cujas bases foram em grande parte montadas por Merkel e pelo presidente francês Nicolas Sarkozy, fixa regras estritas para equilibrar os orçamentos, mas não aborda o problema de impulsionar o crescimento, um ponto que Hollande afirma ser crucial para a economia.

Alguns líderes europeus, temerosos de que a promessa de Hollande coloque em perigo o delicado processo de ratificação do tratado, teriam feito um acordo para manter suas portas fechadas ao candidato socialista, informou a revista alemã Der Spiegel no final de semana passado. A revista afirmou que Merkel montou o pacto com os primeiros-ministros da Itália, Mario Monti, da Espanha, Mariano Rajoy, e da Grã-Bretanha, David Cameron.

Merkel, que já declarou apoio a Sarkozy nas eleições, planejava aparecer ao lado do presidente, que tentará se reeleger em abril. Mas teve que deixar de lado os planos por enquanto, após a esquerda francesa criticar que o mandatário precisaria do apoio da Alemanha para vencer as eleições. Com medo de que as notícias levem o eleitorado francês a apoiar Hollande, o ministro das Finanças, François Baroin, negou nesta segunda-feira a existência de uma frente contra Hollande na Europa. "Eu não imagino que exista um eixo de chefes de Estado contra Hollande, que é completamente desconhecido na cena europeia e internacional", disse Baroin.

Enquanto isso, a liderança de Hollande sobre Sarkozy nas pesquisas voltou a se ampliar. Uma pesquisa do instituto Ifop, publicada semana passada, mostrou que 29% dos eleitores potenciais escolheriam Hollande se as eleições fossem hoje, enquanto 25,5% votariam em Sarkozy. Hollande ganhou 1,5 ponto porcentual e Sarkozy perdeu 1 ponto, em comparação à pesquisa Ifop publicada em 24 de fevereiro.

As informações são da Dow Jones.