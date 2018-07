Merkel reitera seu apoio a Sarkozy, mas diz que cooperará com Hollande

BERLIM - A chanceler alemã, Angela Merkel, reiterou nesta segunda-feira, 23, seu apoio ao presidente francês, Nicolas Sarkozy, após sua derrota no primeiro turno das eleições, mas anunciou sua disposição de colaborar com o possível sucessor, François Hollande, se ele sair vitorioso.

"A chanceler mantém seu apoio a Sarkozy", disse o vice-porta-voz do Governo, Georg Streiter, em uma declaração em nome da chanceler.

Streiter acrescentou, no entanto, que Merkel colaborará com qualquer outro presidente francês, como foi tradição nas relações entre França e Alemanha, já que a boa relação entre os governos esteve "acima de amizades pessoais e de interesses partidários".

De fato, as duplas históricas do eixo franco-alemão estiveram muitas vezes formadas por personagens de orientação política contrária, desde Valéry Giscard d'Estaing e Helmut Schmidt até Jacques Chirac e Gerhard Schröder passando também por François Mitterand e Helmut Kohl.

Por outro lado, o ministro de Relações Exteriores, o liberal Guido Westerwelle, afirmou igualmente que a Alemanha continuará com uma cooperação estreita com a França, também perante uma eventual vitória do socialista François Hollande nas eleições.

O chefe da diplomacia alemã considera positivo que o segundo turno das eleições presidenciais na França seja entre dois reputados candidatos democratas que defendem a Europa e a amizade franco-alemã.

Após ressaltar que a amizade e a sociedade entre as grandes nações é uma das chaves para o bom futuro da Europa, ele ressaltou que a "Alemanha buscará sempre uma estreita cooperação com qualquer presidente que o povo francês escolha"