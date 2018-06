Merkel: UE está longe de suspender sanções contra Rússia

Moscou está longe de ver as sanções econômicas suspensas enquanto persistirem as tensões na Ucrânia, disse a chanceler alemã, Angela Merkel, alertando que pode ser necessário até mesmo reconsiderar a cooperação energética com a Rússia.

Os comentários vêm após os confrontos entre as forças ucranianas e rebeldes pró-Rússia no leste da Ucrânia terem matado várias pessoas no fim de semana, apesar de um cessar-fogo acordado entre as duas partes no início deste mês.

"Nós vamos fazer o nosso melhor para que uma situação razoável possa surgir deste cessar-fogo na Ucrânia", disse Merkel após uma reunião com o primeiro-ministro da Finlândia, Alexander Stubb. "Atualmente, suspender as sanções existentes não é uma opção. Em vez disso, é necessário manter a pressão para conseguir um processo político razoável."

Dada a ausência de um controle efetivo de fronteira no leste da Ucrânia, a União Europeia está "muito longe de considerar a suspensão das sanções", disse Merkel. "A situação é tudo, menos satisfatória." Fonte: Dow Jones Newswires.M