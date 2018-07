Merkel vai apoiar campanha presidencial de Sarkozy

Embora as eleições presidenciais francesas estejam marcadas para apenas daqui a três meses, Sarkozy ainda não divulgou oficialmente sua candidatura.

A maioria dos observadores políticos acredita que Sarkozy vai concorrer a um novo mandato e seu partido, o conservador União por um Movimento Popular (UMP) realizou um comício neste sábado, declarando seu apoio a ele.

Merkel e Sarkozy estreitaram sua amizade durante a crise da dívida europeia. Os líderes das duas maiores economias da Europa costumam tomar a liderança na elaboração de políticas para o continente, o que lhes rendeu o apelido de "Merkozy".

O CDU disse que a cooperação com o UMP foi de suma importância na aliança entre Alemanha e França e que ela vai apoiar a campanha com aparições conjuntas com o presidente francês. As informações são da Associated Press.