Meshal honra memória do fundador do Hamas em Gaza

GAZA - O líder no exílio do Hamas, Khaled Meshal, que sobrevivei a uma tentativa de assassinato por Israel em 1997, fez nesta sexta-feira, 7, sua primeira visita, após 45 anos, à Faixa de Gaza - território governado por sua facção. Meshal esteve na casa do fundador do Hamas, o xeque Ahmed Yassin, morto em um ataque israelense em março de 2004.

"É um grande dia e um grande momento visitar esta humilde casa, benzida com o nascimento de um gigante da jihad (guerra santa) e da luta armada. Posso ver aqui sua cadeira de rodas destroçada, que Deus abençoe seu espírito", declarou. A visita foi divulgada pelo canal da televisão islamita Al Aqsa TV.

"Digo aos parentes do xeque Yassin que sua humilde casa é, para nós, um palácio", acrescentou. Meshal se comprometeu a "seguir os passos de Yassin, que iniciou a resistência" e "ser seu discípulo e seguir lutando até que seus bisnetos retornem ao povo de Al Joura (próximo a Ahkelon, no território israelense adjacente à Faixa)".

Da mesma forma que no discurso pronunciado em Rafah, após entrar emocionado no enclave palestino e beijar o solo, o líder político do Hamas prometeu tomar o resto dos territórios palestinos e o que hoje é o Estado de Israel. "Hoje nos encontramos em Gaza e amanhã nos encontraremos em Ramallah, em Hebron, em Nablus (Cisjordânia) e em Jerusalém, e depois passaremos pelas cidades de Safad, Yafa, Tel-Aviv e por Al Joura e Hamama (todas elas em Israel) e por todos nossos povos", afirmou.

"Todos nós retornaremos aos nossos lares em nossas cidades e povos", disse Meshal, refugiado palestino desde 1967, quando sua família se exilou na cidade de Silwad, próxima a Ramallah.

Em uma tentativa de dar um impulso à reconciliação entre a Fatah (facção liderada por Mahmoud Abbas e que governa na Cisjordânia) e o Hamas, o líder islamita assegurou que a casa de Yassin "sempre foi o lugar para fomentar a reconciliação interna e a unidade com a resistência".

"Eu e o primeiro-ministro (Ismail) Haniyeh e todos os líderes do Hamas, dentro e fora, prometemos ir rumo à reconciliação, fortalecer a unidade e enterrar de uma vez para sempre a divisão, para fazer frente ao inimigo sionista", declarou.