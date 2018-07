Mesmo fora de Kyoto, Canadá precisa reduzir emissões, diz ONU A chefe de assuntos climáticos da ONU afirmou nesta terça-feira que o Canadá continua obrigado a cumprir as regras da entidade para a redução das emissões de gases do efeito estufa, apesar de o país ter se desvinculado do Protocolo de Kyoto.