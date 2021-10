Às vésperas da eleição no Japão, juventude se mantém afastada das urnas

Shoma Motegi vai votar pela primeira vez nas eleições gerais do Japão, agendadas para o próximo domingo, 31. Mas o jovem de 19 anos é uma minoria em sua faixa etária, algo que ele quer mudar.

Líderes veteranos que se apegam ao envelhecimento da população, táticas de campanha ultrapassadas e falta de educação política têm levado a taxas de participação cronicamente baixas entre os jovens. Eleitores e políticos concordam.

Leia Também Fumio Kishida é eleito primeiro-ministro do Japão

A abstenção no Japão, onde o partido governante tem mantido o poder quase continuamente por décadas, é a quinta maior entre 41 economias desenvolvidas, segundo a OCDE.

E a diferença nos padrões de votação por idade foi muito acentuada nas últimas eleições gerais: apenas um terço dos eleitores na faixa etária dos 20 anos participou, ante 72% na faixa etária dos 60-69 anos. "É um desperdício do direito de voto nas eleições que determinam nosso futuro", diz Motegi à AFP.

Se os jovens não votarem, "as políticas favorecerão a geração atual que está trabalhando ou a geração mais velha", acrescenta o estudante de economia de Yokohama.

Os analistas dizem que o resultado das eleições legislativas é altamente previsível, com uma vitória quase certa para o novo primeiro-ministro Fumio Kishida, 64 anos.

Tendo surgido como líder do Partido Liberal Democrático, Kishida apresentou sua equipe com uma média de idade de 62 anos e apenas três mulheres. "Não parece muito inspirador", diz Misha Cade, uma estudante de 24 anos que também quer ir às urnas no domingo.

Ela publica regularmente mensagens sobre feminismo e outras questões sociais em inglês e japonês para seus 46.000 seguidores no TikTok.

Em sua opinião, as mulheres japonesas muitas vezes não se sentem representadas na política. "Eles pensam que é o mundo de um homem, como se fosse um lugar onde não podemos entrar", explica Cade, que cresceu nos Estados Unidos antes de voltar ao Japão quando adolescente.

E quanto a ela, como entraria na política? "(...) Há muito assédio sexual e sexismo flagrante, não acho que seja algo que eu possa tolerar diariamente", argumenta ela.

"Ambiente incômodo"

Numa tentativa de apelar para a geração mais jovem, há cinco anos o governo baixou a idade mínima de votação de 20 para 18 anos.

Mas Motegi diz que alguns de seus amigos ainda se esquivam do debate político, especialmente sobre questões divisórias, como a energia nuclear ou a segurança nacional. "Eu acho que eles não estão prontos para discutir estas questões, pois não sabem muito sobre a política atual", diz ele. Eles também podem "ter medo de que o desacordo crie uma atmosfera desconfortável".

O estudante é membro da Japan Youth Conference, uma organização que recentemente realizou dois debates nos quais jovens eleitores perguntaram aos membros do parlamento sobre questões importantes para eles, tais como condições de trabalho, custo da educação ou políticas de gênero.

"Os jovens japoneses estão muito interessados nas questões sociais, incluindo igualdade de gênero, desigualdade de renda e mudança climática", explica Yuki Murohashi, uma das organizadoras.

Mas "os estudantes muitas vezes nem sabem a diferença entre os partidos políticos", acrescenta o ativista de 32 anos. Isto se deve em parte à falta de educação dos eleitores na escola ou porque "os partidos não se esforçam o suficiente para alcançar os jovens", diz ele.

Ameaça à democracia

Petições digitais e mídias sociais facilitaram algumas mudanças recentes no Japão, mas as táticas eleitorais da velha guarda, como fazer discursos em estações de trem, ainda estão difundidas.

Para persuadir mais pessoas a exercerem seu direito de voto, um grupo de trabalhadores da indústria cinematográfica lançou o Projeto Voz, que reúne atores e cantores em uma videochamada em que convocam seu público a votar.

O vídeo de três minutos e meio, que já foi visto no Youtube mais de 600.000 vezes, não toma nenhuma posição política e se concentra no slogan #EuTambémVoto.

Kosai Sekine, um diretor de cinema premiado de 45 anos envolvido no projeto, afirma que alguns de seus espectadores lhe disseram que ele os tinha convencido a votar. Se esta tendência abstencionista continuar, pode até ameaçar o funcionamento democrático no Japão, adverte ele.

"Se os jovens não vão às urnas, significa que a tomada de decisões será feita para os mais velhos, levando a uma sociedade com pouca consideração pela juventude, o que é assustador", insiste. / AFP