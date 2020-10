Mesmo sem Evo Morales, partido vencedor de eleições na Bolívia mantém projeto socialista

Julie Turkewitz, New York Times

LA PAZ - Em uma eleição presidencial que foi amplamente vista como um referendo sobre o legado de Evo Morales, o primeiro presidente indígena da Bolívia, os eleitores parecem ter falado claramente: Eles querem que seu projeto socialista continue.

Na segunda-feira, 19, as pesquisas de boca de urna na Bolívia mostraram o candidato escolhido a dedo por Morales, Luis Arce, com uma vantagem tão ampla que seu principal oponente, Carlos Mesa, cedeu a eleição, e os apoiadores de Arce começaram a festejar nas ruas - apesar dos resultados oficiais ainda poderem demorar alguns dias.

“Cabe a nós, aqueles que acreditam na democracia, aqueles que disseram que aceitaríamos o resultado, favorável ou não, reconhecer que há um vencedor nesta eleição”, disse Mesa. "Aceitamos este resultado."

O instuto Ciesmori disse por volta da meia-noite de domingo que Arce tinha 52,4% dos votos e que Mesa perdia com 31,5%.

Fora da sede da campanha de Arce, mais de cem pessoas se reuniram em comemoração na segunda-feira, gritando "a pollera será respeitada!" - uma referência à saia tradicional que se tornou o símbolo da base indígena de seu partido.

Arce é o sucessor escolhido de Morales, uma figura transformadora em uma nação onde o poder estava tradicionalmente concentrado nas mãos de uma elite branca e rica.

Durante seus 14 anos no cargo, Morales reduziu a pobreza, construiu estradas e escolas e nacionalizou a indústria de petróleo e gás.

Mas ele fugiu do país no ano passado, depois que sua disputa pelo quarto mandato terminou sob acusações de que ele havia cometido fraude eleitoral, protestos que resultaram em mortes e um apelo dos militares para que ele renunciasse. Ele chamou a derrubada de golpe. Ele não votou este ano na vizinha Argentina.

Desde então, o país foi governado por uma presidente temporária, uma conservadora chamada Jeanine Añez, que perseguiu os partidários do ex-presidente, reverteu muitas de suas políticas e reprimiu a dissidência. Morales permaneceu uma figura controversa na Bolívia, tanto adorado por seu papel na ajuda aos pobres quanto criticado por permanecer no poder por muito tempo.

No dia da eleição, os eleitores frequentemente expressavam frustração com Morales, mas disseram que ainda acreditavam em seu partido, o Movimento Ao Socialismo, ou MAS, dizendo que era o único movimento político que apoiava famílias que viviam à margem por tantas gerações.

Carlos Mesa

Alguns disseram temer que Mesa, apesar de seu tom conciliatório e da tentativa de construir uma ampla coalizão, siga os passos de Añez.

Mesa, um ex-jornalista e historiador, foi presidente de 2003 a 2005, mas renunciou em meio a protestos que incluíam pedidos para que o país nacionalizasse os recursos de gás.

Ele assumiu as rédeas depois de servir como vice-presidente de outro líder, Gonzalo Sánchez de Lozada, conhecido como “Goni”, e alguns eleitores continuam a associar Mesa às políticas de privatização de seu antecessor.

“Não podemos voltar ao tempo em que estamos sofrendo e outros estão vencendo”, disse Luisa Alvarez, 40, eleitora do reduto do MAS em El Alto.

Falando de seu gabinete de campanha na segunda-feira, Mesa disse que, com base nas pesquisas eleitorais, estava admitindo que seu oponente havia vencido e que seu partido seria "o chefe da oposição democrática para 2020-2025".

O partido de Arce se recusou a reivindicar a vitória, em vez disso, disse que estava esperando por uma contagem oficial. Na sede da campanha do MAS, a porta-voz do partido, Marianela Paco, disse que aguardavam a divulgação dos resultados do órgão eleitoral, pois não queriam “estragar a felicidade” convocando a votação sem apuração sancionada.

Mas ela considerou a liderança da votação de 20 pontos como um resultado "esmagador" e disse que o objetivo do partido agora é "reconstruir as ruínas" deixadas por Añez.

Renovação no MAS

Arce se posicionou como um candidato de transição, prometendo continuar o legado de Morales, enquanto treina líderes mais jovens de seu partido para assumir as rédeas.

“Somos o MAS 2.0”, disse ele em uma entrevista pouco antes da eleição.

Ele acrescentou que Morales não teria nenhum papel em seu governo.

Ex-ministro da Economia de Morales, Arce herda um país profundamente dividido e enfrentando uma crise econômica. As feridas dos protestos do ano passado ainda estão abertas. O coronavírus afetou a economia. E Arce não terá uma ferramenta fundamental que ajudou Morales - um boom de commodities que fez o dinheiro entrar.

Apaza, que perdeu seu emprego em uma fábrica de metal em meio à pandemia, disse que estava votando em Arce porque acreditava que o candidato era o único que poderia resgatar a Bolívia de sua crise social - "queremos uma reconciliação", disse ele - ao mesmo tempo em que implementa políticas econômicas mais austeras para homens como ele.

A metalúrgica acabara de lhe oferecer o emprego de volta - com um salário reduzido.

Mas ele também emitiu um aviso. Se Arce “não nos trouxer soluções”, disse ele, “iremos para a rua. Não há outra opção."