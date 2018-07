Mesquita na Cisjordânia é incendiada

As suspeitas recaem sobre extremistas judeus que já admitiram estar por trás da intensificação da violência contra palestinos e o Exército israelense.

A governadora da cidade palestina de Ramallah, Laila Ghanam, disse que os incendiários jogaram gasolina na mesquita localizada na vila de Burqa e atearam fogo.

As palavras "guerra" e "Mitzpe Yitzhar" foram pintada em vermelho na parede e o Exército israelense disse que carpetes e cadeiras foram queimados.

Mitzpe Yitzhar é um assentamento não autorizado na Cisjordânia onde forças de segurança israelenses demoliram duas estruturas na manhã desta quinta-feira.

"O governo de Israel condena inequivocamente esses atos de violência", disse o porta-voz do governo, Mark Regev. "Vamos agir agressivamente para levar esses criminosos à Justiça." As informações são da Associated Press.