Metas de Obama em 2014 serão testadas no Congresso O início de 2014 traz dois rápidos testes da capacidade do presidente dos EUA, Barack Obama, de mover sua agenda pelo Congresso. A Casa Branca tenta convencer os parlamentares a restaurarem a extensão de benefícios aos desempregados e elevar o limite de endividamento do governo logo no começo do ano.