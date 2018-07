Meteorologistas afirmam que La Niña acabou O fenômeno climático La Niña terminou em maio, quando as águas do Oceano Pacífico retornaram a condições neutras, anunciaram hoje cientistas do Centro de Previsões Climáticas dos Estados Unidos. Acredita-se que o fenômeno, caracterizado pelo resfriamento periódico das águas do Oceano Pacífico, tenha ajudado a intensificar a temporada de furacões de 2010 e a onda de tornados registrada este ano nos EUA.