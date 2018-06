Metrô isenta eleitores de pagar passagem Com o alto comparecimento dos eleitores na eleição de ontem, os metrôs de Caracas e Maracaibo, as duas maiores cidades da Venezuela, funcionaram em horário estendido e sem cobrar passagens para transportar os eleitores rumo aos centros de votação. Normalmente caótico, o trânsito da capital venezuelana também ficou complicado ao longo do dia.