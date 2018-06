Metroviários mantêm greve em Atenas pelo sexto dia

A decisão judicial da noite de ontem permite que o governo ative poderes emergenciais para forçar os grevistas a voltarem ao trabalho. Mas o sindicato da categoria afirmou que não vai recuar. Os trabalhadores estão protestando contra mudanças nas escalas de pagamento do setor público implementadas pelo governo, que efetivamente resultam em novos cortes salariais para muitos.

"Qual é o objetivo de trabalhar? Nós trabalhamos no subsolo, num frio que congela no inverno e frequentemente durante a noite e não podemos viver com o que ganhamos", disse Antonis Stamatopoulos, que dirige o sindicato dos metroviários.

O Parlamento da Grécia aprovou novas medidas de austeridade no mês passado, um passo essencial para que o país continue recebendo dinheiro dos fundos de resgate europeus no valor total de 240 bilhões de euros (US$ 320 bilhões).

Na noite de ontem, os ministros de Finanças da zona do euro, o Eurogrupo, aprovaram o desembolso de uma parcela de 9,2 bilhões de euros (US$ 12,3 bilhões) à Grécia, sendo que a maior parte desse valor será destinado à recapitalização de bancos gregos. As informações são da Associated Press.