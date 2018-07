Metroviários param o Cairo e derrubam chefe do metrô Metroviários do Cairo fizeram uma greve de cinco horas nesta quarta-feira, que paralisou o sempre congestionado trânsito na capital do Egito e levou à queda do presidente da Companhia do Metrô, Ali Hussein. Com apenas duas linhas e 69 quilômetros, o Metrô do Cairo é apenas um dos dois em operação na África e no Mundo Árabe. Os trabalhadores também entraram em greve contra as condições insalubres de trabalho, manutenção inadequada e pediram que a empresa pague o seguro saúde.