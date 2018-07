Mexicanos escrevem um novo obituário do resistente PRI

Um resultado previsível da eleição mexicana é o colapso do Partido Revolucionário Institucional (PRI), do candidato governista José Antonio Meade. O PRI foi o partido oficial dos governos autoritários do México do século 20. Mesmo tendo perdido a presidência em 2000, manteve uma influência significativa, retomando o Legislativo e o Executivo em 2012. Controla ainda hoje 57% das prefeituras mexicanas.

Essas eleições podem significar o fim do PRI como hoje o conhecemos. O partido não apenas deve perder cerca de 70% das cadeiras do Congresso e possivelmente dois governos estaduais.

Outros obituários do PRI já foram escritos. As retumbantes derrotas sofridas em 2000 e 2006 pareciam prenunciar seu fim, mas o PRI resistiu e se recompôs. Desta vez, porém, promete ser diferente.

O governo do presidente Enrique Peña Nieto é um desastre no qual gritantes escândalos de corrupção se somam a uma violência desenfreada. O que está no centro do colapso do partido é o declínio do chamado “voto duro” – o voto imposto pelos mecanismos partidários.

A base de sustentação do PRI são os sindicatos, organizações de bairro, grupos camponeses e funcionalismo público. A campanha de Meade foi desorganizada e ineficaz. O persistente vazio de seus comícios, no entanto, deveu-se menos à falta de carisma do que à deterioração da máquina partidária. E o que aconteceu com essa máquina?

Três fatores contribuíram no longo prazo para seu enfraquecimento. Primeiro, a reforma da política social empreendida pelo governo desde os anos 90 tornou mais difícil para os operadores do PRI usarem os programas contra a pobreza para angariar votos.

Segundo, uma agressiva campanha anticorrupção deflagrada pela sociedade civil também enfraqueceu as tentativas de compra de voto. Cidadãos passaram a denunciar rotineiramente práticas eleitorais nefastas, entre outras coisas, postando fotos de “vales-presente” recebidos de candidatos.

Terceiro, desde que a agência eleitoral nacional foi desatrelada do governo, em 1996, os eleitores passaram a confiar mais na lisura das eleições. Chefes locais do PRI não puderam mais garantir que suas investidas na compra de voto confirmassem na cabine de votação os resultados esperados.

Além disso, escândalos no governo mancharam ainda mais a grife do partido, levando a deserções e perda de controle local. No Estado de Veracruz, em 2012 o governador do PRI teve de fugir para evitar um processo por desfalque. Nas eleições seguintes, a coalizão partidária liderada pelo PRI ficou só com 39 das 93 prefeituras que controlava no Estado.

Na medida em que a sobrevivência do PRI depende de sua influência local, o colapso da máquina regional é por si só uma crise.

Assim, as eleições de 2018 assinalam um momento de transição de um sistema partidário relativamente estável para outro mais fluido e fragmentado. Ainda não está claro se isso será bom ou mau para a democracia mexicana.

A disputa por redes clientelistas pode, no curto prazo, aumentar os incentivos para a corrupção local. Além do mais, se o fracionamento partidário levar a uma estagnação do Legislativo, os mexicanos poderão ficar ainda mais insatisfeitos com o sistema político – num país em que o apoio à democracia vem enfraquecendo. Desse modo, a morte do PRI pode sinalizar um futuro decididamente incerto. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ

É PESQUISADOR NO CONSELHO DE ASSUNTOS HEMISFÉRICOS